Consiglio regionale: unanimità su ricerca oncologica. Ok leggi su sport e turismo culturale

Pescara – Un sostegno concreto alle attività di studi e ricerca al Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università degli studi "G. D'Annunzio", è quanto ha deciso oggi il Consiglio regionale dell'Abruzzo, riunito nell'Aula consiliare del Comune di Pescara, votando all'unanimità un progetto di legge, per sostenere terapie integrate e di benessere in ambito oncologico, con la pratica dell'esercizio fisico in ambiente naturale a scopo terapeutico. Un riconoscimento annuale e strutturato, con uno stanziamento di 50mila euro per l'anno 2025. "Il Consiglio regionale è una Ferrari" ha dichiarato il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri "abbiamo destinato risorse derivanti da economie di spesa ad un progetto importante in un capitolo dedicato, per cui ringrazio gli uffici che hanno costruito un contributo in maniera corretta e sempre a servizio delle buone cause per l'Abruzzo". L'emendamento finanziario che ha disposto le risorse utili al finanziamento della legge è stato predisposto proprio da Sospiri, mentre è del vicepresidente Antonio Blasioli la stesura originaria del provvedimento, che ha poi raccolto il consenso di tutte le forze politiche. Il sostegno rientra nell'ambito di una "più ampia strategia regionale volta a rafforzare le attività di studio e di ricerca in ambito universitario per promuovere il benessere della popolazione" si legge nel testo normativo "con focus primario, ma non esclusivo, rivolto agli effetti dello stile di vita sulla prevenzione primaria, terziaria e quaternaria delle stesse e degli effetti collaterali dei trattamenti convenzionali. In particolare, per quel che riguarda l'esercizio fisico adattato, il Dipartimento la condurrà con chinesiologi delle attività motorie preventive ed adattate e per mezzo di allenamenti da svolgersi presso le strutture di pertinenza dell'Università "G. D'Annunzio" e presso l'opsedale "G. Bernabeo" di Ortona e nelle aree naturali protette della Regione Abruzzo". Grande soddisfazione è stata espressa all'unanimità da tutti i gruppi consiliari.L'Aula ha poi dato il via libera alla proposta di legge che riconosce all'iniziativa "Marsicaland", il valore enogastronomico, artistico-culturale e turistico che sta assumendo negli anni all'interno del territorio della Marsica. Nello stesso testo è stato introdotto un sostegno alla Saga, per i costi destinati al funzionamento e agli investimenti per il potenziamento dell'aeroporto di Pescara. Via libera, inoltre, alle modifiche alla Legge regionale n. 2/2018 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), che agevolano le società sportive nell'acquisto di attrezzature e materiali tecnici.In apertura dei lavori, sono stati approvati due provvedimenti amministrativi che prevedono due variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027, essenziali per rendere operativo in maniera definitiva il Bilancio del Consiglio regionale dell'Abruzzo per il triennio. Sono state poi discusse le seguenti interpellanze: Attuazione del "Testo Unico della Cultura" e stato di avanzamento degli articoli 5, 8, 17, 18, 19 della Legge Regionale (D'Amico); Stato di attuazione dei lavori di sistemazione della strada consortile Fondo Valle "Dendalo" (Paolucci); Azienda pubblica di servizi alla persona 1 di Teramo: attuale situazione economica, finanziaria e patrimoniale – Programmazione e rilancio (Pepe).Infine, è stata approvata all'unanimità la risoluzione di Blasioli (PD), che impegna la Giunta regionale ad adottare tutte le misure necessarie per la tutela della falda acquifera delle sorgenti del Tirino.

