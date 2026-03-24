Consiglio, Sospiri: sostegno all’agroalimentare e pesca. Strategico il Piano per la Famiglia

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:24 marzo 2026 – 15:29- L’Aquila, 24 marzo – “Oggi abbiamo consegnato all’Abruzzo un programma di aiuti significativi a sostegno del settore agricolo, agroalimentare e della pesca, ponendo, inoltre, le basi programmatiche per il prossimo triennio di interventi in favore delle famiglie”. Lo annuncia il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, a pochi minuti dalla chiusura dell’odierna seduta dell’Assemblea Legislativa – viene evidenziato sul sito web. “Aiutiamo gli agricoltori nel pagamento degli interessi per il credito agrario, stanziando 450mila euro – spiega il Presidente, entrando nel merito dei provvedimenti – Un concreto supporto va anche ai carabinieri forestali, che svolgono una azione preziosa a presidio delle nostre montagne, e destiniamo 300mila euro per garantire la convenzione tra Regione Abruzzo e Ministero dell’Agricoltura – si legge sul sito web ufficiale. Sosteniamo, inoltre, il fondo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica all’interno del Parco Sirente-Velino e ulteriori fondi volti a incentivare la collaborazione tra Dipartimento Agricoltura e Università in materia di enoturismo; altri aiuti andranno per le misure di salvaguardia dell’area marina protetta “Torre del Cerrano”. Solleviamo, in parte, la marineria pescarese dai disagi causati dal mancato dragaggio del porto, intervenendo con 200mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Tutto questo nel quadro di una legge organica in materia di agricoltura sociale, che punta alla creazione di nuove opportunità occupazionali e reddituali e a sviluppare interventi educativi, servizi socio-sanitari e sociolavorativi in favore delle comunità locali”. “Sottolineo, inoltre, il profondo valore sociale del Piano Regionale Integrato di interventi in favore della famiglia, che l’Aula ha votato all’unanimità”, dichiara Sospiri in conclusione e aggiunge: “Il Piano Include il sostegno ai centri servizi famiglia, alle reti territoriali, il supporto alla genitorialità, l’inclusione abitativa e gli interventi per famiglie con minori, disabili o anziani – aggiunge la nota pubblicata. Per l’attuazione degli interventi si prevedono stanziamenti per circa 1 milione di euro, cumulando le risorse del fondo nazionale politiche per la famiglia dell’anno 2025 e il finanziamento regionale”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it