Consiglio, Sospiri: sostenibilità, ambiente e salute. Passo in avanti per l’Abruzzo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:21 aprile 2026 – 19:30 – “Il Consiglio regionale di oggi segna un passo decisivo per lo sviluppo sostenibile, la tutela del paesaggio e il diritto alla salute dei cittadini abruzzesi – precisa la nota online. Abbiamo approvato riforme attese, capaci di coniugare innovazione e sensibilità sociale”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha commentato l’esito dei lavori dell’Assemblea legislativa – Il Presidente ha voluto porre l’accento su quattro pilastri normativi che definiscono la visione politica della legislatura: Transizione energetica e tutela del territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Con le nuove disposizioni sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, l’Abruzzo si allinea alla normativa nazionale mettendo ordine in un settore strategico – recita il testo pubblicato online. Accogliamo criteri rigorosi, dettati dalle norme nazionali, per salvaguardare i nostri beni culturali e paesaggistici, e tuteliamo quegli imprenditori che hanno già investito sul territorio e si trovano a dover transitare attraverso una accelerata revisione legislativa – È un atto di responsabilità: diciamo sì all’energia pulita, ma no all’aggressione indiscriminata del nostro patrimonio identitario”; Bellezza e rigenerazione urbana – si legge sul sito web ufficiale. “La legge sulla qualità architettonica, di cui sono orgoglioso sostenitore, mette finalmente al centro il ‘progetto’. Attraverso l’istituzione di un fondo di rotazione da 4 milioni di euro, daremo ai piccoli Comuni gli strumenti per progettare opere di eccellenza – Puntiamo sulla rigenerazione dei borghi, sulla sicurezza sismica e sulla valorizzazione della Costa Teatina con strutture leggere e sostenibili – precisa il comunicato. Vogliamo che l’Abruzzo diventi un laboratorio di bellezza e innovazione”. Un nuovo diritto alla salute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’approvazione all’unanimità della legge sul dolore pelvico cronico è una vittoria di civiltà. Parliamo di patologie spesso invisibili ma profondamente invalidanti come l’endometriosi e la vulvodinia – si legge sul sito web ufficiale. Con l’istituzione di un Osservatorio e di un Registro regionale, garantiamo a migliaia di persone non solo cure appropriate e uniformi, ma il pieno riconoscimento della loro dignità e il sostegno necessario per l’integrazione sociale e lavorativa”. Sicurezza e resilienza – si legge sul sito web ufficiale. “Il via libera al bilancio di previsione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile 2026/2028 assicura continuità e risorse a un braccio operativo fondamentale per la nostra sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Investire nella Protezione Civile significa investire nella prevenzione e nella capacità di risposta alle emergenze, un impegno che questa amministrazione continua a mantenere prioritario”. “Il Consiglio odierno – ha concluso il presidente Sospiri – dimostra una grande maturità politica – si apprende dal portale web ufficiale. Siamo riusciti a trasformare le istanze dei territori e delle associazioni in leggi concrete che miglioreranno, da domani, la qualità della vita di tutti gli abruzzesi”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it