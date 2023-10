Consiglio, Sospiri:”Leggi per futuro dell’Abruzzo”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, proponente e primo firmatario della legge dedicata alla leale collaborazione, approvata ieri nel corso della seduta dell’Assemblea Legislativa, esprime la sua piena soddisfazione per la positiva conclusione del dialogo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri su un pacchetto di norme che erano state oggetto di chiarimenti – precisa il comunicato. “Non potevamo permetterci di rinunciare a delle norme che interessano direttamente la popolazione abruzzese, frutto di riflessioni attente e dell’opera di ascolto delle istanze del territorio e dei cittadini – precisa il comunicato. Sono piccole correzioni, recepite nel testo di legge votato ieri in Aula, che daranno però il via definitivo allo screening della popolazione per la prevenzione del tumore mammario, con l’istituzione del programma di valutazione del rischio dei pazienti e delle famiglie che presentano mutazioni geniche germinali – aggiunge la nota pubblicata. Si sbloccano anche la normativa che riconosce e valorizza le scuole di educazione musicale e la normativa dedicata alla gestione dei corsi d’acqua e agli interventi di manutenzione fluviale”. Sospiri commenta, inoltre, le disposizioni approvate dal Consiglio che integrano ed in parte revisionano gli interventi previsti nel bilancio regionale e nella legge di stabilità. “Abbiamo posto le basi per il futuro dell’edilizia sanitaria e definito, per un decennio, lo stanziamento a favore di Trenitalia per assicurare la continuità del trasporto pubblico locale su tutto il territorio regionale – Solleviamo il comparto agricolo dai gravami sofferti nell’ultimo periodo, sbloccando 2milioni e 500mila euro per i prestiti agrari e disponendo i fondi utili a risarcire i danni causati dalla fauna selvatica e per sostenere il settore dell’apicoltura – si legge sul sito web ufficiale. Continuiamo, inoltre, il lavoro di sostegno ai Comuni, rispondendo alle piccole e grandi esigenze, per aiutare le amministrazioni a ripristinare infrastrutture e presidi di cultura e socialità. Ancora una volta un ottimo lavoro di questo Governo regionale e della Legislatura che mi onoro di rappresentare e di cui sono molto soddisfatto”.

