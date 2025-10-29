Consiglio: voto unanime su legge cooperative di comunità. Opposizioni abbandonano l’Aula

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila, 29 ottobre – All’apertura dei lavori della seconda parte della seduta del Consiglio regionale le opposizioni hanno deciso di abbandonare l’Aula in dissenso con gli interventi emendativi presentati dal centrodestra, che a detta dei consiglieri del “Patto per l’Abruzzo”, “rappresentavano l’ennesima ‘omnibus’”. La maggioranza ha garantito la validità della seduta, con la vicepresidente Marianna Scoccia che ha svolto le funzioni di presidente per l’intera durata dei lavori – precisa la nota online. E’ stato votato all’unanimità il progetto legge, “Disciplina delle Cooperative di Comunità per il lavoro e la produzione”. La norma stabilisce che la Regione Abruzzo “al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali con particolare riferimento a quelle situate nelle aree montane, interne, e urbane con fenomeni di impoverimento, riconosce il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità per il sostegno economico e sociale che le stesse svolgono per il territorio di riferimento”. Nel testo, inoltre, sono definiti i requisiti per essere riconosciute come Cooperative di Comunità, oltre ad introdurre “il Registro regionale a cui le società cooperative in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono, per ottenere il riconoscimento di Cooperativa di Comunità per il Lavoro e la Produzione” nel Dipartimento regionale competente, sarà la Giunta regionale, “con apposito provvedimento, a stabilire i requisiti, i criteri, e le modalità per l’iscrizione al Registro”. Al testo normativo sono stati agganciati i seguenti provvedimenti emendativi: per gli esercizi 2025 e 2026, un ammontare complessivo annuo di 1.100.000 euro e 1.000.000, per garantire il pagamento delle utenze e delle ulteriori spese di funzionamento riferite agli immobili regionali; un contributo di 2.297.106 euro alla società partecipata Abruzzo Progetti Spa per garantire l’erogazione del fondo di liquidazione relativo agli anni 2013, 2014, e 2015; trasferimento in favore di Fira Spa per il Giro d’Italia 2025 di euro 1.329.725,58 per l’anno 2025; al fine di garantire stipendi in favore del personale della Giunta regionale transitato nei ruoli dell’Agenzia regionale di Protezione civile, si implementa il fondo di euro 154.066,52 per il 2025 e di euro 249.928,47 euro per il 2026; per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica è apportata una variazione in aumento al bilancio regionale di 500mila euro; trasferimento di 150mila euro all’Agenzia regionale di Protezione civile, per gli esercizi 2026 e 2027, utili all’acquisto di attrezzature per l’allestimento di campi di accoglienza; per la gestione de “Le Naiadi” un contributo di complessivi 180mila euro l’anno per il biennio 2026-2027, comprensivi delle entrate maturate per la gestione del complesso sportivo nel biennio 2024-2025; un contributo straordinario di 15.000 euro viene riconosciuto al Consorzio di Bonifica Centro per il 2025, “finalizzato alla progettazione esecutiva della rimozione della linea elettrica dismessa, ubicata nei territori di Rosciano e Cepagatti”; viene istituito un nuovo capitolo per “Spese per funzionamento stazioni agrometeorologiche della rete di monitoraggio agro-climatico della Regione Abruzzo” per euro 84.600 rispettivamente per il 2026 e 2027. La Regione Abruzzo, inoltre, allo scopo di implementare la rete di monitoraggio sui corpi idrici regionali attraverso dispositivi di misura e la realizzazione di pozzi per il controllo della falda di base del Gran Sasso (alta Valle del Tirino), riconosce all’Agenzia regionale della Protezione civile un contributo di 50.000 euro – riporta testualmente l’articolo online. La Regione assicura la copertura degli oneri finanziari necessari a garantire le funzioni del sistema di interoperabilità con il Sistema Agricolo Nazionale (SIAN), con un contributo di 76.480 euro per il 2026 e 435.030 euro per il 2027. Saranno inoltre garantiti 10mila euro per le attività previste dalla Legge regionale su fauna ittica ed esercizio della pesca – si legge sul sito web ufficiale. Ulteriore contributo regionale di 28.550,73 euro per gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati – Dotazione finanziaria in ambito culturale in aumento di 28.381,68 euro per l’anno 2026 e di 18.540,78 euro per l’anno 2027 e in ambito turistico, in aumento per 72.300 euro – Integrazione del finanziamento per la gestione della Tesoreria regionale per 140mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Al fine di consentire al Dipartimento Sanità la continuità del servizio “Advisory contabile”, stanziati ulteriori 70mila euro – recita il testo pubblicato online. Un emendamento, presentato in Aula, tende a semplificare le procedure di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e delle ASP, consentendo di derogare ai bandi e procedendo tramite domanda – viene evidenziato sul sito web. A fine seduta, sono stati approvati all’unanimità i provvedimenti amministrativi che avviano l’iter per l’aggiornamento del “Piano Faunistico Venatorio Regionale”. In particolare, viene inserito nell’elenco delle Zac (Zone addestramento cani), la “Zac Dena” situata nel Comune di Ofena in Provincia dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Approvato, inoltre, il conto consuntivo e il rendiconto generale dell’Agenzia regionale di Protezione civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono state rinviate le risoluzioni all’ordine del giorno, insieme alle nomine dei componenti del Collegio regionale per le Garanzie statutaria e del Garante regionale per i diritti degli animali.

