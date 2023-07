Consorzi Bonifica, PD:”Disinteresse della Regione”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La stagione agricola abruzzese sta assumendo dei contorni preoccupanti – A pagare il prezzo più alto sono proprio gli imprenditori agricoli ancora alle prese con gli aumenti dei ruoli e i continui disservizi dei Consorzi di bonifica”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Partito Democratico, Dino Pepe, Silvio Paolucci, Antonio Blasioli e Pierpaolo Pietrucci che aggiungono: “Il disinteresse della Regione è totale, basta citare il caso emblematico degli aumenti della contribuzione nel ‘Consorzio di bonifica Centro’ dove, nonostante sia intervenuta una sentenza del Tar Abruzzo, gli agricoltori non vedono accolti i loro diritti e i canoni sono triplicati con cartelle di riscossione che hanno raggiunto costi non più sostenibili – precisa la nota online. Per queste ragioni avevamo chiesto uno stop agli aumenti e la rateizzazione in più mesi del pagamento – aggiunge testualmente l’articolo online. È inaccettabile questo stato di cose, conseguenza diretta di una gestione commissariale infinita che non ha risolto nessuna delle problematiche del mondo agricolo abruzzese – Ogni giorno riceviamo dagli utenti segnalazioni di disorganizzazione nella gestione, di mancanza di acqua per irrigare i campi o di agricoltori costretti ad effettuare una turnazione che spesso male si concilia con il prodotto coltivato – riporta testualmente l’articolo online. Sono esempi concreti ben conosciuti da chi oggi ha l’onore di guidare la Regione Abruzzo – continuano i Consiglieri – purtroppo, però, non si assumono i provvedimenti necessari per andare incontro alle esigenze dei coltivatori – precisa la nota online. Le eccezionali piogge dei mesi scorsi e il caldo asfissiante di questi giorni hanno imposto una diversa programmazione nelle lavorazioni dei campi con tempi inconsueti – precisa il comunicato. Una gestione dei Consorzi di bonifica affidata agli agricoltori sarebbe stata sicuramente più adatta ai bisogni reali in termini di programmazione delle opere di manutenzione e gestione, oltre che più aderente alle esigenze in termini di emissioni e di neutralizzare gli aumenti dei ruoli consortili” hanno cosi concluso – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

