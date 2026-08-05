Consorzi di bonifica, Blasioli e Pepe: “Ascoltato il territorio, destra mantenga impegni presi”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:05 agosto 2026 – 15:02- “Siamo soddisfatti di come si è svolto l’incontro durante l’ultima seduta della Conferenza dei capigruppo, nel corso della quale sono stati ascoltatti i rappresentanti della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, Chieti-Pescara, Coldiretti Abruzzo e Confagricoltura – si apprende dal portale web ufficiale. Un confronto promosso ora che siamo ormai a ridosso dell’approvazione dell’assestamento di bilancio, per fare in modo che il Consiglio Regionale ascoltasse direttamente da chi le vive ogni giorno le criticità e le richieste di un comparto che sta attraversando una fase molto delicata, anche per le condizioni dei consorzi di bonifica” riportano in una nota congiunta il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli, con il consigliere Dino Pepe (PD). “Questi enti, dopo la fase del lungo commissariamento, si trovano a fare i conti con il caro energia, nel caso del Consorzio Centro Abruzzo, col recupero delle somme non versate, e con organici sempre più ridotti – precisa il comunicato. Il risultato – spiegano – sono enormi difficoltà per intervenire sulla manutenzione ordinaria, motivo per cui le utenze agricole ed extra agricole si trovano a dover subire rincari importanti senza avere con continuità la risorse acqua – si legge sul sito web ufficiale. Il risultato, per le aperture mostrate dal governo regionale, è stato positivo e verificheremo che sia così sia nell’assestamento che andrà in aula domani, sia nel Consiglio regionale di settembre”. “È stata data assicurazione, anche in fase di assestamento di bilancio, alla copertura dei 1,2 milioni di euro destinati ai Consorzi già previsti ma non stanziati nella legge di stabilità. La maggioranza ha manifestato apertura anche sul recupero delle somme che erano state previste nella precedente legge di stabilità del 2025, sempre per fronteggiare il caro energia” proseguono e così continuano, “i rappresentanti dei Consorzi hanno chiesto di essere ascoltati con urgenza prima della seduta dedicata all’approvazione dell’assestamento per rappresentare le forti preoccupazioni del mondo agricolo rispetto alla situazione economico-finanziaria del sistema dei Consorzi di Bonifica della Regione Abruzzo e alle conseguenze che questa sta determinando sulle imprese agricole, sulla gestione della risorsa idrica, sulla sicurezza idraulica e sulla tutela del territorio – recita il testo pubblicato online. Siamo soddisfatti dell’andamento dell’incontro e degli impegni assunti dalla maggioranza sia per le risorse del 2026 sia per il recupero di quelle del 2025. Quando parliamo di Consorzi di Bonifica non stiamo discutendo soltanto di numeri o di capitoli di bilancio – recita il testo pubblicato online. Stiamo parlando dell’acqua che serve alle aziende agricole per produrre, della manutenzione dei canali, della sicurezza del territorio e della possibilità per migliaia di imprenditori di continuare a lavorare e programmare il futuro delle proprie attività”. “L’agricoltura abruzzese sta affrontando difficoltà enormi come siccità, cambiamenti climatici, danni provocati dalla fauna selvatica, aumento dei costi e una concorrenza sempre più forte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questo credo che le istituzioni abbiano il dovere di stare accanto a chi ogni giorno lavora e produce ricchezza, occupazione e sviluppo – riporta testualmente l’articolo online. Dietro ogni azienda agricola – sottolineano Blasioli e Pepe – ci sono famiglie, lavoratori e comunità che tengono vivo il nostro territorio e contribuiscono a far conoscere l’Abruzzo nel mondo attraverso produzioni di straordinaria qualità. L’incontro è stato anche l’occasione per affrontare il tema di un’eventuale riforma del sistema consortile regionale, con particolare riferimento agli effetti sulla governance, sull’organizzazione dei servizi e sulla sostenibilità della contribuenza a carico delle imprese agricole”. “Una discussione che va affrontata senza pregiudizi ma partendo dal principio che qualsiasi cambiamento deve servire a rendere il sistema più efficiente e a dare risposte migliori agli agricoltori – aggiunge la nota pubblicata. Noi continueremo a vigilare sia sul rispetto degli impegni assunti per le risorse di bilancio, sia sulle iniziative necessarie a rafforzare la struttura e la governance del comparto – riporta testualmente l’articolo online. L’agricoltura non è un settore qualsiasi dell’economia abruzzese, è uno dei pilastri della nostra regione e merita attenzione, investimenti e una programmazione all’altezza delle sfide che ha davanti” concludono – (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it