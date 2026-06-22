Consorzio Bonifica Sud, Menna: No ai canoni senza acqua. Annullare le cartelle 2026

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:22 giugno 2026 – 19:03- “Non si possono chiedere soldi agli agricoltori per un servizio che non viene erogato”. È questa la posizione del consigliere regionale di “Abruzzo Insieme”, Vincenzo Menna, che ha inviato una formale richiesta al Consorzio di Bonifica Sud, per conoscenza al Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo e all’assessore regionale Emanuele Imprudente, chiedendo l’annullamento immediato dei canoni consortili per l’anno 2026 e lo stralcio delle fatture già emesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La situazione che stanno vivendo centinaia di aziende agricole del territorio è paradossale e inaccettabile – dichiara Menna –. Gli agricoltori si trovano a fronteggiare una grave emergenza idrica che impedisce l’erogazione dell’acqua per uso irriguo e, nonostante ciò, continuano a ricevere richieste di pagamento per un servizio che di fatto non esiste”. Secondo il consigliere regionale, il principio deve essere chiaro: “Nessun cittadino, nessuna impresa e nessun agricoltore può essere chiamato a pagare per una prestazione non ricevuta – si legge sul sito web ufficiale. In un momento già particolarmente difficile per il settore primario, colpito dall’aumento dei costi di produzione, dalle difficoltà climatiche e dalla riduzione della disponibilità idrica, sarebbe ingiusto e profondamente sbagliato aggravare ulteriormente il peso economico sulle aziende agricole”. Nella nota inviata al Consorzio, Menna chiede inoltre la sospensione di ogni attività di riscossione fino alla risoluzione della problematica e sollecita la Regione Abruzzo ad attivarsi per individuare soluzioni straordinarie a sostegno delle imprese agricole interessate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Le istituzioni devono stare dalla parte di chi produce reddito, occupazione e tutela del territorio – recita il testo pubblicato online. Oggi la priorità è garantire l’acqua agli agricoltori e non pretendere il pagamento di bollette e canoni per un servizio che non viene assicurato – recita il testo pubblicato online. Mi aspetto una risposta rapida e concreta da parte del Consorzio e della Regione”, conclude Menna – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it