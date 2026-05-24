Conte saluta il Napoli: De Laurentiis al bivio

La notizia della possibile partenza di Antonio Conte dal Napoli sta scuotendo il mondo del calcio italiano. Secondo le ultime informazioni, il tecnico potrebbe dire addio alla squadra azzurra, con De Laurentiis che si trova ad un bivio importante. Si parla di un’offerta milionaria proveniente dagli Stati Uniti, che potrebbe portare ad una svolta nella trattativa. Mentre i tifosi si preparano a salutare Conte, la dirigenza del Napoli sembra già progettare il futuro, con molte incognite ancora da sciogliere.

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