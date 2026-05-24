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Conte saluta il Napoli: De Laurentiis al bivio

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La notizia della possibile partenza di Antonio Conte dal Napoli sta scuotendo il mondo del calcio italiano. Secondo le ultime informazioni, il tecnico potrebbe dire addio alla squadra azzurra, con De Laurentiis che si trova ad un bivio importante. Si parla di un’offerta milionaria proveniente dagli Stati Uniti, che potrebbe portare ad una svolta nella trattativa. Mentre i tifosi si preparano a salutare Conte, la dirigenza del Napoli sembra già progettare il futuro, con molte incognite ancora da sciogliere.

La notizia è in cima ai trend online in queste ore, suscitando grande interesse e curiosità tra gli appassionati di calcio. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire la questione online, seguendo le fonti ufficiali e gli esperti del settore.

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