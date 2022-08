Continua la lotta alle discariche abusive ed alla non corretta separazione dei rifiuti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 2 agosto 2022 – Continua l’opera di contrasto

all’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio cittadino e alla NON

corretta separazione dei rifiuti domestici nella raccolta differenziata da

parte del Comune e di Formula Ambiente

“Al fine di mitigare tali atteggiamenti le

guardie ecologiche di Formula Ambiente continueranno a controllare con

ancor maggiore attenzione il territorio, sanzionando gli errati

conferimenti – riferiscono il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente

e Transizione ecologica Chiara

Zappalorto – A settembre a queste forze se ne aggiungeranno altre, in forza

di un pubblico reclutamento che avvieremo proprio per tutelare il decoro

cittadino e potenziare il rispetto delle normative vigenti, anche attraverso

queste figure. Un ruolo di supporto essenziale, perché in questi giorni continuano

ad affiorare luoghi di abbandono e deposito di piccole discariche, soprattutto

nelle strade di campagna e periferiche del territorio comunale. Fra i materiali

abbandonati si trova di tutto, dai rifiuti comuni a oli esausti e inerti, rifiuti

che possono essere regolarmente conferiti tramite i canali regolari

gestiti da Formula Ambiente Spa: sia nelle isole ecologiche, sia al

centro di raccolta, sia con ritiro a domicilio degli ingombranti – Invece la

pratica degli abbandoni continua a imperare, trasformando alcuni luoghi della

città in un discariche e proprio in un momento in cui Chieti è più frequentata

città in un discariche e proprio in un momento in cui Chieti è più frequentata e dovrebbe essere pulita e accogliente. Non solo abbandoni, ma anche la

separazione dei rifiuti, soprattutto nei grandi condomini e per alcune

attività, ha riscontrato problemi, per via di materiali conferiti senza alcuna

separazione, soprattutto per quanto riguarda la plastica e i metalli, cosa che

rischia di avere un effetto penalizzante sugli attuali livelli della raccolta

differenziata, abbassando la percentuale della stessa e facendone lievitare i

costi”.

