Continua la preparazione dei BiancAzzurri in vista del duplice impegno di lega pro – recita il testo pubblicato online. Il primo appuntamento tra le mura amiche dello Stadio Adriatico sarà contro la Fidelis Andria in programma sabato 15 alle ore 14,30, mentre il secondo, in trasferta contro il Giugliano, si svolgerà martedì allo stadio Partenio di Avellino alle ore 14,30. Tutti a disposizione gli uomini di mister Alberto Colombo, con seduta di allenamenti ad alta intensità sul terreno in di gioco dello Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina, sotto lo sguardo dei giovani calciatori canadesi della nostra academy e che hanno salutato i BiancAzzurri al termine della seduta mattutina – si legge sul sito web ufficiale. Domani prevista seduta di rifinitura al centro sportivo Ughetto Di Febo e conferenza stampa di mister Alberto Colombo, presso le sale Ekk Hotel, alle ore 16,00.

