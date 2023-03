Continuità assistenziale, Cdx: nuovo modello

- Advertisement -

– “La Regione Abruzzo, nell’ottica di incrementare la continuità assistenziale primaria sul territorio, ha adottato il programma per l’attivazione delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) e delle UCCP (Unità Complessa di Cure Primarie), nel quale è prevista la sperimentazione di un modello organizzativo che coinvolga i medici dell’ex continuità assistenziale: costoro non lavoreranno solo tra le 20 e le 24 per effettuare le visite domiciliari, ma verranno impiegati anche nelle attività diurne, collaborando sia nelle AFT sia in reparti ospedalieri a bassa intensità assistenziale o nell’assistenza nelle fasi terminali della vita di pazienti oncologici”. E’ quanto dichiarano i Commissari di maggioranza della Commissione Sanità del Consiglio regionale, riunitasi questa mattina – viene evidenziato sul sito web. “L’assessore regionale, Nicoletta Verì, audita in merito – comunicano – ha precisato che l’articolo 38 dell’attuale Accordo collettivo nazionale, sottoscritto lo scorso anno, conferma il massimale di 1.500 assistiti, con la possibilità per le Regioni di portarlo a 1.800 solamente per un periodo di 6 mesi in situazioni ben definite; ad oggi, però, non è stato concluso l’AIR (Accordo integrativo regionale) con i sindacati di categoria ma è stata istituita, lo scorso gennaio, una delegazione trattante per l’approvazione dello stesso, su cui è stato avviato anche un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali per arrivare a una bozza condivisa – viene evidenziato sul sito web. A tal proposito sono state trasmesse alle ASL le circolari esplicative nei mesi di dicembre e febbraio”. “Per quanto riguarda le modifiche apportate all’articolo 12 del cosiddetto Decreto Calabria, al momento non è giunta nessuna richiesta da parte dei tirocinanti in formazione di accedere a percorsi a tempo parziale – Sono due le possibili motivazioni – concludono i rappresentanti del centrodestra – la prima è il raddoppio della durata del corso di formazione, che passerebbe da 3 a 6 anni (in quanto la normativa non consente di abbreviare i tempi del percorso); la seconda è l’impossibilità di partecipare ai bandi per l’assegnazione di incarichi convenzionali, con il riconoscimento delle attività prestate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ovviamente la Regione è disponibile a organizzare corsi a tempo parziale, laddove pervenissero delle richieste”. (com/red)

