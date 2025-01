Contratto Fiume Pescara, D’Incecco: Finanziati i primi quattro milioni di euro

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Finanziati i primi 4 milioni di euro per il Contratto di Fiume Pescara, attraverso i quali si potranno realizzare i tanto attesi interventi di valorizzazione e tutela ambientale del Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Interessati 46 chilometri di territorio, 17 Comuni, da Capestrano a Pescara, tre province – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il 13 gennaio è stato trasmesso dalla Regione Abruzzo al Comune di Pescara l’atto di Concessione del finanziamento, che fa parte del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 (Fsc 2021-2027). A breve saranno elargite altre risorse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per la precisione, 1.428.500,00 euro – recita il testo pubblicato online. Si tratta di stanziamenti già previsti nella programmazione Fesr e il Comune di Pescara, quale ente capofila, ha già inviato il progetto di fattibilità tecnico economica per ottenerli”. Ad annunciarlo il Capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco, che esprime “grande soddisfazione”, avendo seguito tutte le fasi del Contratto di Fiume, sottoscritto nel settembre 2022. “Il progetto finanziato con i 4 milioni di euro – spiega – prevede la protezione della natura e della biodiversità e in particolare la rinaturalizzazione delle sponde – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Interventi che valorizzeranno l’ambiente fluviale, rendendolo più fruibile e allo stesso tempo riportandolo alle condizioni più vicine a quelle originarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un grande risultato – sottolinea D’Incecco – frutto di un lavoro di squadra tra gli uffici regionali competenti e il Comune di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Un ringraziamento va al vice presidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente senza il quale non avremmo mai raggiunto questo traguardo e al Rup, architetto Ester Zazzero, che ha coordinato l’importante processo partecipativo tra Enti Pubblici”. (com/red)

