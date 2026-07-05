Contributi scadenza colf e badanti: lavoro domestico

In queste ore il tema del lavoro domestico è al centro dell’attenzione online, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. Un importante aggiornamento riguarda i contributi per colf e badanti, la cui scadenza è imminente. L’INPS ha diffuso una videoguida con le istruzioni necessarie per regolarizzare la situazione. Il messaggio n. 2247 del 3 luglio 2026 ha chiarito che i contributi dovranno essere pagati entro il 10 luglio. Si tratta di una scadenza fondamentale per garantire la regolarità e la tutela delle lavoratrici domestiche. Questa tematica riveste un’importanza sociale notevole, poiché coinvolge un settore cruciale per molte famiglie italiane. Per rimanere informati su tutte le novità e gli obblighi relativi al lavoro domestico, è consigliabile approfondire online per aggiornamenti dettagliati.