Contributo Disagio Abitativo, pubblicato avviso per le richieste in linea con l’ordinanza commissariale

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:È stato pubblicato l’avviso e i moduli per fare richiesta del Contributo per il disagio abitativo – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di una delle Prime misure economiche a ricognizione dei fabbisogni ulteriori Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – OCDPC n. 1021 del 12 settembre 2023, in particolare del Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione – si apprende dalla nota stampa. L’avviso pubblicato oggi recepisce in pieno il contenuto dell’Ordinanza commissariale n. 2 del 17 giugno 2026, che disciplina la concessione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione a favore dei nuclei familiari interessati dagli eventi calamitosi del maggio e giugno 2023 nei Comuni di Chieti e Bucchianico – Le domande sono possibili fino al 15 luglio – aggiunge testualmente l’articolo online. In allegato sia il testo dell’avviso con tutte le informazioni e sia il modulo di domanda da inviare debitamente compilata e firmata, in una delle seguenti modalità: Invio telematico tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune – chieti.it, consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Chieti, sito in Corso Marrucino n. 81, Chieti – All’istanza deve essere obbligatoriamente allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e l’eventuale certificazione medica attestante la disabilità/handicap utile per la maggiorazione economica – viene evidenziato sul sito web. L’amministrazione si riserva di effettuare tutti i necessari controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, disponendo l’immediata decadenza dai benefici in caso di false attestazioni, fermo restando le sanzioni penali di legge – Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Tommaso Colella (e-mail tommaso – riporta testualmente l’articolo online. colella@comune – chieti.it) L’avviso è leggibile anche qui: avviso sulla gazzetta ufficialeÈ stato pubblicato l’avviso e i moduli per fare richiesta del Contributo per il disagio abitativo – Si tratta di una delle Prime misure economiche a ricognizione dei fabbisogni ulteriori Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – OCDPC n. 1021 del 12 settembre 2023, in particolare del Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione – si apprende dalla nota stampa. L’avviso pubblicato oggi recepisce in pieno il contenuto dell’Ordinanza commissariale n. 2 del 17 giugno 2026, che disciplina la concessione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione a favore dei nuclei familiari interessati dagli eventi calamitosi del maggio e giugno 2023 nei Comuni di Chieti e Bucchianico – recita il testo pubblicato online. Le domande sono possibili fino al 15 luglio – riporta testualmente l’articolo online. In allegato sia il testo dell’avviso con tutte le informazioni e sia il modulo di domanda da inviare debitamente compilata e firmata, in una delle seguenti modalità: Invio telematico tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it, consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Chieti, sito in Corso Marrucino n. 81, Chieti – precisa il comunicato. All’istanza deve essere obbligatoriamente allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e l’eventuale certificazione medica attestante la disabilità/handicap utile per la maggiorazione economica – si legge sul sito web ufficiale. L’amministrazione si riserva di effettuare tutti i necessari controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, disponendo l’immediata decadenza dai benefici in caso di false attestazioni, fermo restando le sanzioni penali di legge – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Tommaso Colella (e-mail tommaso – colella@comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it