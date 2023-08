Contributo per i centri estivi, le domande di adesione vanno fatte tramite APP entro il 19 agosto

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Con la presente si ricorda che le istanze di adesione ai Centri per l’accesso al contributo comunale ex Fondo Famiglia, devono essere presentate dalle famiglie entro e non oltre il 19 agosto 2023. La procedura è prevista esclusivamente tramite L’APP Smart.PA con le modalità riportate nell’Avviso Pubblico prot n. 43378 del 13/06/2023. Per l’anno 2023 i Centri accreditati sono i seguenti: Asd/Aps over Hand – “A tutto Sport”; SSD CS 2010 – “Eurocamp”; Patatrac – “Socilità Sicura”; Esa Life SSD RL – “Stadio Del Nuoto – Summer Camp”; Centro Danza E Sport – “Campus Smile”; Centro Estivo “Chieti Solidale”.

