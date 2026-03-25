Controguerra celebra Sandro Galantini: Cittadinanza Onoraria e viaggio alla scoperta delle bellezze abruzzesi

Controguerra – Venerdì 27 marzo, alle ore 20, nella Sala Consiliare del Comune di Controguerra si terrà la cerimonia solenne di assegnazione della Cittadinanza Onoraria a Sandro Galantini, storico, giornalista e saggista di Giulianova, quale riconoscimento per gli alti meriti culturali e per il costante impegno nella promozione e diffusione della conoscenza storica del territorio.

Galantini sarà protagonista del sesto incontro del 2026 della rassegna culturale “Alle 9 della Sera”, promossa dall’Assessorato alla Cultura. La serata, dal titolo “Scopriamo l’Abruzzo – Tra natura, storia e tradizioni: le destinazioni turistiche abruzzesi”, proporrà un viaggio alla scoperta dei luoghi meno conosciuti ma di grande fascino della regione, con particolare attenzione alle mete ideali per una gita fuori porta, soprattutto nel periodo di Pasquetta.

Sandro Galantini, laureatosi in Giurisprudenza all’Università di Urbino e specializzatosi presso la Scuola di Applicazione Forense dell’Università di Teramo, è autore di numerosi volumi e saggi riguardanti problematiche giuridiche, la letteratura meridionale, la etnopoetica e le questioni storiche abruzzesi dell’evo moderno e contemporaneo.

Il giornalista è socio ordinario della Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi, membro dell’Istituto Abruzzese di Ricerche Storiche e Socio Corrispondente dell’Istituto di Studi Abruzzesi di Pescara. Galantini è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti per la sua attività saggistica e giornalistica, tra cui il “Filomena Carrara”, il Premio Internazionale “Sciacca”, il Diploma di merito della Fondazione Mauriziana, il Premio speciale nazionale Lago “Gerundo”, il premio giornalistico nazionale “G. Polidoro” e il premio “The Vinum” per la comunicazione in ambito enologico.

Dal 2024, è Direttore del Premio Giornalistico Nazionale “Giuseppe Zilli” e ha ricevuto i titoli di Cavaliere e di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per le sue benemerenze culturali e la chiara fama.

Sandro Galantini, iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 1994 e già direttore responsabile del quadrimestrale di letteratura “Lìnfera” di Roma, ha ottenuto per l’attività giornalistica numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Agape 2024 “Enzo Biagi” per il giornalismo etico.

Le sue ricerche storiche sono state richiamate nel Dizionario Biografico della Treccani e segnalate nelle riviste scientifiche nazionali, sollecitando l’attenzione di ambienti scientifici stranieri e prestigiose università come Yale, la Columbia di New York, Princeton ed Harvard.

La cerimonia di assegnazione della Cittadinanza Onoraria a Sandro Galantini rappresenta un riconoscimento tangibile per l’impegno e la dedizione del giornalista alla valorizzazione della storia e della cultura abruzzese, invitando il pubblico a scoprire le meraviglie e le tradizioni della regione in un percorso di conoscenza consapevole e autentico.