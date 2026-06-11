Controguerra, elezioni Rsu alla Ars Tech: Uilm festeggia l’80% di partecipazione

Teramo, 11 giugno 2026 – Si sono concluse ieri le elezioni Rsu alla Ars Tech di Controguerra con una grande partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori e una percentuale di voto pari all’80%.

“Un dato che testimonia quanto fosse sentita l’esigenza di costruire uno strumento di rappresentanza all’interno di una realtà giovane, dinamica e in continua crescita come Ars Tech – commenta Monica Di Cola della segreteria Uilm L’Aquila Teramo. Come Uilm esprimiamo grande soddisfazione per il risultato raggiunto. Abbiamo eletto una nostra Rsu all’interno del consiglio di fabbrica, ma soprattutto abbiamo posto il primo mattone per costruire una vera casa sindacale all’interno dell’azienda: un luogo di ascolto, confronto e partecipazione capace di accompagnare la crescita dell’impresa e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.”

Le nostre congratulazioni vanno a Giordano Cistola, eletto nelle liste Uilm, al quale auguriamo buon lavoro e assicuriamo fin da subito il pieno sostegno dell’organizzazione sindacale nello svolgimento del suo mandato.

“Un sentito ringraziamento va inoltre ai nostri candidati Luca Spinelli e Werner Quevedo, che hanno affrontato questa sfida con entusiasmo, impegno e spirito di squadra, contribuendo in modo determinante a questo importante risultato. Desideriamo inoltre rivolgere un particolare apprezzamento alla presidente della Commissione elettorale Maya Tarquini e allo scrutatore Valerio Quinzi, che hanno svolto il loro compito con serietà, precisione e grande senso di responsabilità, garantendo il corretto svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio. La giornata del 10 giugno 2026 entra a pieno titolo nella storia di Ars Tech. Per la prima volta le lavoratrici e i lavoratori hanno scelto i propri rappresentanti e dato vita a un percorso di partecipazione destinato a rafforzarsi nel tempo.”

“Da domani si torna al lavoro con la consapevolezza che il voto non rappresenta un punto di arrivo ma l’inizio di un cammino. Gli obiettivi che abbiamo condiviso durante la campagna elettorale non resteranno semplici parole o slogan: saranno il programma sul quale misureremo quotidianamente il nostro impegno e la nostra capacità di dare risposte concrete alle persone. La Uilm continuerà a essere presente, con passione, competenza e determinazione, per trasformare la fiducia ricevuta in risultati, diritti, opportunità e crescita per tutti. Oggi abbiamo scritto una pagina di storia. Da domani iniziamo a scrivere il futuro.”