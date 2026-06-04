Controguerra (Te), elezioni Rsu Ars Tech: la Uilm chiama alla partecipazione per il futuro dell’azienda

Controguerra (Te), Ars Tech al voto per le prime elezioni Rsu: la Uilm chiama le lavoratrici e i lavoratori a essere protagonisti del proprio futuro

Teramo, 4 giugno 2026 – “Le prime elezioni RSU di Ars Tech di Controguerra (Te), che si terranno dall’8 al 10 giugno, rappresentano molto più di un semplice appuntamento elettorale: sono l’occasione per dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori, 500 in tutto, e costruire insieme il futuro di un’azienda che guarda all’innovazione e alle tecnologie più avanzate”, spiega Monica Di Cola della segreteria Uilm L’Aquila Teramo.

“In una realtà giovane, dinamica e ad alto contenuto tecnologico come Ars Tech, dove competenze, creatività e professionalità sono il vero motore dello sviluppo, la partecipazione dei lavoratori diventa un valore fondamentale. Perché dietro ogni progetto, ogni ricerca e ogni innovazione ci sono persone che ogni giorno mettono a disposizione talento, impegno e passione” – aggiunge. “La Uilm crede che la crescita dell’azienda debba andare di pari passo con la crescita dei diritti, delle tutele e delle opportunità per chi lavora. Per questo considera le prime elezioni Rsu un momento storico per l’azienda e un passaggio fondamentale per consolidare una rappresentanza forte, autorevole e vicina alle esigenze delle persone”.

La valorizzazione delle professionalità, la formazione continua, la sicurezza, l’organizzazione del lavoro, le prospettive di crescita e la qualità della vita lavorativa sono questioni che, secondo il sindacato, richiedono confronto, ascolto e una rappresentanza capace di interpretare i bisogni di una comunità lavorativa composta in gran parte da giovani. “La Uilm sarà al fianco dei propri candidati e dei rappresentanti che verranno eletti, mettendo a disposizione esperienza, competenza e una presenza costante. Il nostro obiettivo è costruire un gruppo dirigente sindacale solido che sappia difendere i diritti conquistati e contribuire a creare nuove opportunità per tutte le lavoratrici e i lavoratori. Ars Tech rappresenta una delle esperienze industriali più interessanti del territorio teramano in un settore, quello del carbonio e dei materiali compositi, destinato a svolgere un ruolo sempre più importante nello sviluppo industriale del Paese. Per questo riteniamo necessario aprire una riflessione sul rafforzamento della filiera, sulla formazione di nuove professionalità specializzate e sulla costruzione di percorsi di economia circolare che possano generare occupazione qualificata e sviluppo sostenibile”.

“Invitiamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a partecipare al voto. Una RSU forte nasce dalla partecipazione. Più alta sarà l’affluenza, più forte sarà la voce di chi ogni giorno contribuisce con il proprio lavoro al successo dell’azienda. Il futuro di Ars Tech passa dall’innovazione. Quello delle lavoratrici e dei lavoratori passa dalla partecipazione”.