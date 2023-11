Convegno e tour in centro: il Cram saluta L’Aquila

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– L’Aquila – I 21 rappresentanti delle comunità degli emigrati d’Abruzzo, componenti del CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo), hanno chiuso la prima parte della loro assemblea annuale con una visita alla città dell’Aquila – Il gruppo è stato accompagnato dal vicepresidente del Consiglio regionale e membro del direttivo Cram, Roberto Santangelo, e guidato dal personale dell’Info Point del Comune dell’Aquila che fa capo all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) gestito dal Centro Turistico Gran Sasso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il tour del centro storico ricostruito ha toccato le chiese di San Bernardino e delle Anime Sante, con una inedita e dedicata apertura dell’Oratorio di Sant’Antonio dei Cavalieri, situato nel Quarto di San Marciano, e di proprietà della famiglia de’ Nardis che ha accolto con piacere la delegazione internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

IL CONVEGNO SUL FENOMENO MIGRATORIO. Nel corso della mattinata il Cram ha tenuto il primo dei due convegni dedicati al tema della migrazione – si apprende dalla nota stampa. Un incontro aperto da un video-saluto dell’on. Giorgio Silli, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri con delega alle politiche per gli Italiani nel Mondo – Silli ha sottolineato il profondo legame che gli abruzzesi emigrati mantengono con la loro terra d’origine e si è complimentato per la forte presenza nei vari Continenti di comunità organizzate, con più di 100 associazioni riconosciute dalla Farnesina – si legge sul sito web ufficiale. “Voglio evidenziare il massimo impegno che il Ministero elargisce nei confronti degli italiani all’estero – ha detto il Sottosegretario – Il progetto di prossima realizzazione, ‘Il turismo delle radici’, ha lo scopo di portare i discendenti degli emigrati a riscoprire i piccoli borghi di origine delle loro famiglie, favorendo la rinascita di questi luoghi – precisa la nota online. L’Abruzzo, in particolare, sarà una di quelle regioni che godrà i benefici di questa preziosa opportunità di sviluppo del territorio”. A rinforzare il messaggio del Governo è intervenuto in presenza il delegato del Ministero degli Esteri, Marco Capuano, che ha aperto una canale di ascolto tra le associazioni del Cram e la Farnesina e dettagliato alcune iniziative legate al Turismo delle Radici – “Istituiremo il ‘passaporto delle radici italiane’ – ha spiegato – che consentirà agli italiani nel mondo di visitare il nostro Paese con pacchetti turistici dedicati, sconti e agevolazioni”. Tra gli interventi, quello del giornalista e scrittore, Goffredo Palmerini, che ha ripercorso la storia degli abruzzesi nel mondo e indicato punti di forza e debolezza del rapporto tra emigrati e madre patria – E ancora il vicepresidente ANCI, Rocco Micucci, su “Emigrazione, rientri e cittadinanza”; Sergio Natalia, autore del libro “Terre in viaggio”, che ha parlato dei fenomeni migratori nella Valle Roveto nel ‘900; Patrizia Montuori, docente di Ingegneria Civile all’Università dell’Aquila, con una relazione sulle maestranze e i professionisti abruzzesi che hanno contribuito alla realizzazione di importanti opere infrastrutturali in Argentina – Un salto poi nella cultura “pop” con Camillo Chiarieri, che porta in scena uno spettacolo sull’Abruzzo a stelle e strisce, che svela come importanti nomi del cinema e della musica, celebri negli Stati Uniti e nel Mondo, siano di origine abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oltre ai noti Madonna e Rocky Marciano, anche l’attore del “Cugino Itt” della Famiglia Addams, Felix Silla, originario di Roccacasale (AQ) o Garry Marshall, il regista e sceneggiatore che inventò Happy Days, la cui famiglia era originaria di San Martino sulla Marrucina (CH). Al tavolo dei relatori anche Sara Marcozzi, consigliere regionale e direttivo Cram, Antonio Innaurato, rappresentante dell’Osservatorio delle Associazioni e Marcelo Castello, vicepresidente Cram. Hanno salutato l’assemblea il delegato del Comune dell’Aquila, consigliere Guglielmo Santella, il dirigente del “Servizio Promozione Turistica e Sportiva” di Regione Abruzzo, Carlo Tereo de Landerset e il presidente dell’Accademia Belle Arti dell’Aquila, Rinaldo Tordera – si apprende dal portale web ufficiale. Il convegno è stato moderato dal giornalista Angelo Di Nicola – si apprende dal portale web ufficiale. A fine convegno sono stati consegnati gli attestati di “Ambasciatore Onorario dell’Abruzzo nel Mondo”. Il riconoscimento è andato a Elodia Bonifazi (Paraguay), Florencia Capobianco (Argentina – under 35), Sandra Estevez Rivero (Cuba) e Giuseppe Santeusanio (Italia). L’onorificenza è conferita in ottemperanza della legge regionale 47/2004 che disciplina le relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo – riporta testualmente l’articolo online.

DOMANI A CHIETI. I Consiglieri Abruzzesi nel Mondo chiuderanno a Chieti le ultime giornate di lavoro istituzionale: domani, 4 novembre, presso la Camera di Commercio Chieti-Pescara è previsto, alle ore 10.00, il convegno sul tema del “Turismo delle Radici”; nel pomeriggio , a partire dalle ore 18, microfono aperto alle delegazioni nel corso dell’evento ‘Il CRAM si racconta’, previsto sempre nella sede della Camera di Commercio Chieti Pescara in Piazza G.B. Vico – riporta testualmente l’articolo online.

