– Un amore, fatto di passione, coraggio e reciproco rispetto – riporta testualmente l’articolo online. La relazione tra la scrittrice Natalia Ginzburg e suo marito Leone, un letterato di origine russa impegnato nell’antifascismo, e le costrizioni contro gli ebrei in Italia saranno al centro del convegno “L’internamento nell’Italia fascista: Leone e Natalia Ginzburg a Pizzoli, 1940-1943”. Il convegno, organizzato dall’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea, un organismo indipendente istituito dalla Regione, e dal Comune di Pizzoli, è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo, dalla Giunta regionale e ha il supporto dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri di Milano, il Centro Studi Sallustiani, la Biblioteca Ginzburg e l’Associazione Il Sentiero della Libertà. Nelle due giornate di incontri si ripercorrerà il periodo di confino della scrittrice Natalia Ginzburg, il marito Leone e i loro due figli che trascorsero dal 1940 al 1943 a Pizzoli a causa delle leggi razziali fasciste che discriminavano gli ebrei – precisa il comunicato. Importante la testimonianza dei figli attraverso la quale si approfondirà il sistema di segregazione fascista messo in atto dal 1938 nel nostro paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il convegno si aprirà a L’Aquila venerdì 29 settembre, dalle 10.00, nella sala Piervincenzo Gioia del Palazzo Silone, sede della Giunta Regionale d’Abruzzo – Dopo i saluti istituzionali, ci sarà l’introduzione di Carlo Fonzi, Presidente IASRIC, e la testimonianza di Carlo Ginzburg. Nel pomeriggio, nella stessa sala alle 15.00, si affronterà il tema del confino a cui gli ebrei erano sottoposti – Il giorno successivo, sabato 30 settembre, dalle 9.30 alle 13, nel Palazzo Crostarosa di Pizzoli ci sarà la seconda giornata d’incontri che verrà introdotta dal sindaco di Pizzoli, Giovannino Anastasio, e a seguire vedrà la testimonianza di Alessandra Ginzburg. Le tavole rotonde sono valide ai fini della formazione e dell’aggiornamento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado e iscrivendosi tramite la piattaforma Sofia o inviando email all’indirizzo iasric@crabruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it si potrà ricevere l’attestato di frequenza – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

