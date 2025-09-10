Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:PESCARA 10 settembre 2025 – Un’intera mattinata di confronto e approfondimento scientifico sul tema degli infortuni sportivi e del percorso di recupero degli atleti – precisa il comunicato. Si è svolto presso la sala Auditorium Petruzzi di Pescara il convegno medico “Dal trauma al ritorno in campo”, organizzato dalla Clinica Pierangeli in collaborazione con la Pescara Calcio e con Arthrex, sotto la presidenza del dott. Giovanni Tavolieri – precisa il comunicato. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi specialisti – medici, fisioterapisti, docenti universitari e membri dello staff sanitario biancazzurro – con l’obiettivo di analizzare ogni fase del percorso riabilitativo dell’atleta, dalla gestione del trauma fino al ritorno all’attività agonistica – si legge sul sito web ufficiale. “Ogni persona è diversa dall’altra – ha ricordato il dott. Tavolieri – e dobbiamo imparare a rispettare i tempi biologici di guarigione del singolo individuo, senza forzature”. I TEMI DEL CONVEGNO Il programma, articolato in quattro sessioni, ha affrontato tutte le fasi del percorso: Gestione post-traumatica, moderata dal dott. S. Di Carlo e dal dott. L. Paloscia (responsabile sanitario Pescara Calcio), con gli interventi del dott. A. Pierangeli, dott. P. Monachino, dott. S. Guarracini (staff Pescara Calcio), prof. D. Bruni e prof. P. Antinolfi – precisa il comunicato. Fase chirurgica, con moderatori il prof. P. Maniscalco e il prof. D. Bruni, e i contributi del dott. M. Fravisini, prof. L. Moretti, dott. R. Ciotti, dott. G. Tavolieri (staff Pescara Calcio) e dott. R. Di Matteo – aggiunge testualmente l’articolo online. Fase post-operatoria, moderata dal prof. G. Lagroscino e dal prof. L. Moretti, con gli interventi del prof. F. Rodia, dott. A. Carcangiu, dott. C. Patacca e dott. V. Gennaro – aggiunge testualmente l’articolo online. Ritorno allo sport, guidata dai moderatori prof. P. Antinolfi e prof. F. Rodia, con gli interventi del dott. A. Marolla, dott. C. Cavasinni e dott. G. Malizia – viene evidenziato sul sito web. LE PRESENZE Il convegno ha registrato anche la partecipazione del presidente Pescara Calcio Daniele Sebastiani, il direttore sportivo Pescara Calcio Pasquale Foggia, l’allenatore Roberto D’Aversa, e il Prof V. Salini in rappresentanza della Lega serie B. L’iniziativa ha offerto un’occasione preziosa di aggiornamento e confronto tra specialisti, con l’obiettivo comune di garantire agli atleti infortunati le migliori cure possibili e di accompagnarli in modo sicuro e graduale verso il ritorno in campo – recita il testo pubblicato online.

