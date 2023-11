Convocati per PER LA PARTITA PESCARA – RIMINI

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Sono 25 i Biancazzurri convocati da mister Zdenek Zeman per la partita Pescara- Rimini in programma lunedì 13 novembre allo Stadio Adriatico, con calcio d’inizio fissato alle ore 20,45. Biglietti in vendita sui circuiti Vivaticket. Al momento venduti 2812 biglietti e prevendita settore ospiti chiusa con 141 ospiti – precisa la nota online. 1 CIOCCI Giuseppe 22 PLIZZARI Alessandro 12 BARRETTA Mattia 13 BROSCO Riccardo 5 DI PASQUALE Davide 15 FLORIANI MUSSOLINI Romano 2 MILANI Lorenzo 27 MORUZZI Brando 23 PELLACANI Filippo 18 PIERNO Roberto 25 STAVER Cornelius 8 ALOI Salvatore 30 DAGASSO Matteo 28 DE MARCO Antonio 33 FRANCHINI Simone 19 MORA Luca 20 MANU Denis 6 SQUIZZATO Niccolò 11 ACCORNERO Federico 32 CANGIANO Gianmarco 29 CUPPONE Luigi 7 MASALA Michele 10 MEROLA Davide 31 TOMMASINI Christian 9 VERGANI Edoardo

