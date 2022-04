Convocati per PESCARA – CARRARESE

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

Sono 25 i #BiancAzzurri convocati da mister Luciano Zauri per la prima partita PLAY OFF Lega Pro 2022 #PescaraCarrarese, in programma Domenica 1 Maggio alle ore 16,00 allo Stadio Adriatico “Giovani Cornacchia” di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale.

14 IACOBUCCI Alessandro

22 SORRENTINO Alessandro

33 Di GENNARO Raffaele

23 CANCELLOTTI Tommaso

18 DRUDI Mirko

68 IERARDI Mario

5 ILLANES Julián

28 INGROSSO Gianmarco

29 NZITA Mardochee

3 RASI Alessio

27 VEROLI Davide

13 ZAPPELLA Davide

16 DIAMBO Amadou

19 DE RISIO Carlo

8 MEMUSHAJ Ledian

21 POMPETTI Marco

20 PONTISSO Simone

43 BLANUTA Vladislav

11 CERNIGOI Iacopo

52 CHIARELLA Marco

97 CLEMENZA Luca

7 D’URSI Eugenio

40 DELLE MONACHE Marco

9 FERRARI Franco

17 RAUTI Nicola

