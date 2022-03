CONVOCAZIONE AZZURRA ALESSANDRO SORRENTINO

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Prima convocazione Nazionale per il giovane portiere BiancAzzurro Alessandro Sorrentino – recita il testo pubblicato online.

Il classe 2002 è stato convocato dal Tecnico Federale #Under20 Sig. Alberto Bollini per partecipare ai prossimi impegni azzurri, Italia Germania ( 24 Marzo Ascoli Piceno) e Norvegia Italia ( Sarpsborg 28 Marzo).

Una grande soddisfazione per la cantera Pescara Calcio che continua a sfornare giovani talenti – precisa il comunicato. #BravoAle

Fonte: pescaracalcio.com