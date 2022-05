Convocazione azzurra per Alessandro Sorrentino

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

Al via il Torneo 8 Nazioni con la partita esordio contro la Polonia in programma martedì 7 giugno allo stadio Riviera delle Palme; tra i convocati il giovane Alessandro Sorrentino – aggiunge testualmente l’articolo online.

Inizia l’avventura della Nazionale Italiana #Under20 al Torneo 8 Nazioni – precisa il comunicato. Il CT #Azzurro Alberto Bollini ha convocato 23 giocatori per affrontare la prima gara contro i pari età polacchi in programma martedì 7 giugno alle 17.30, con diretta Rai Sport, a San Benedetto del Tronto allo stadio ‘Riviera delle Palme’.

Tra i convocati spicca il #BiancAzzurro Alessandro Sorrentino, che fresco di convocazione Nazionale Maggiore, prosegue il suo percorso #Azzurro in una competizione giovanile molto importante ed emozionante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il raduno avrà inizio venerdì 3 giugno a Grottammare (AP) e si concluderà martedì 7 giugno – aggiunge testualmente l’articolo online.

Lista dei convocati

Portieri: Alessandro Sorrentino (Pescara), Giovanni Garofani (Juventus);

Difensori: Tommaso Barbieri (Juventus), Nicolò Savona (Juventus), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Andrea Papetti (Brescia), Christian Dalle Mura ( Pordenone), Giorgio Cittadini (Atalanta), Matteo Ruggeri (Salernitana), Riccardo Calafiori (Genoa);

Centrocampisti: Alessandro Mercati (Montevarchi), Simone Panada (Atalanta), Aldo Florenzi (Cosenza), Tommaso Pantaleo Milanese (Alessandria), Nicolò Cavuoti (Cagliari), Nikola Sekulov (Juventus), Franco Daryl Tongya Heubang (Olimpique Marsiglia);

Attaccanti: Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Nicolò Cudrig (Juventus), Cosimo Marco Da Graca (Juventus), Nicholas Bonfanti (Modena), Jacopo Desogus (Cagliari), Lorenzo Di Stefano (Sampdoria).

Staff: Capo Delegazione, Evaristo Beccalossi; Segretario, Fabio Ferappi; Allenatore, Alberto Bollini; Vice Allenatore, Enrico Battisti; Preparatore Atletico, Marco Montini; Preparatore Portieri, Graziano Vinti; Match Analyst, Francesco Donzella; Nutrizionista, Cristian Petri; Medici, Luca Labianca, Alessandro Carrozzo e Lorenzo Sapegno; Fisioterapisti, Tommaso Cannata e Andrea Cantera – viene evidenziato sul sito web.

Il calendario dell’Italia

7 giugno 2022: ITALIA-Polonia

23 settembre 2022: Portogallo-ITALIA

17 novembre 2022: Romania-ITALIA

21 novembre 2022: ITALIA-Repubblica Ceca

23 marzo 2023: Norvegia-ITALIA

27 marzo 2023: ITALIA-Germania

