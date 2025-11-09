Convocazione in Nazionale Under 20 per Postiglione: orgoglio biancazzurro

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:Convocazione in Nazionale Under 20 per Postiglione: orgoglio biancazzurro9 Novembre, 2025Nuova soddisfazione in casa Pineto Calcio: il difensore Niccoló Postiglione è stato convocato dalla Nazionale Under 20 per le due gare amichevoli Italia–Portogallo (14 novembre, ore 18.30, Stadio Torquato Bresciani di Viareggio – diretta su Vivo Azzurro Tv) e Germania–Italia (17 novembre, ore 15.00, a Oliva in Spagna – diretta su Vivo Azzurro Tv). Un riconoscimento importante per Postiglione, che in questo avvio di stagione si è distinto per solidità, attenzione e personalità, guadagnandosi la fiducia dello staff tecnico guidato da mister Nunziata – viene evidenziato sul sito web. Un motivo di orgoglio anche per tutto il club biancazzurro, che vede ancora una volta premiato il lavoro svolto nella valorizzazione dei giovani di proprietà. Le parole di Niccolò Postiglione:“È una grande emozione vestire la maglia azzurra, un sogno che coltivo fin da bambino – riporta testualmente l’articolo online. Devo ringraziare la società, lo staff e i miei compagni del Pineto, perché questa convocazione è anche merito loro – Darò il massimo per rappresentare al meglio i colori del mio club e fare un’esperienza che possa farmi crescere ancora di più.”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Pineto Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it