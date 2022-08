Convocazione Nazionale per Marco DELLE MONACHE

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Nuova convocazione nazionale per il giovane Marco Delle Monache, chiamato dal Tecnico Federale Daniele Franceschini, per aggregarsi al gruppo #Under18, in vista del prossimo impegno amichevole contro l’Albania, in programma a Coverciano il prossimo giovedì 11 agosto 2022, con calcio d’inizio fissato per le ore 10:30.

Domenica 7 agosto il ragazzo lascerà il ritiro #BiancAzzurro per raggiungere i compagni azzurri nella sede CPO di Tirrenia – si legge sul sito web ufficiale. Il Rientro é previsto per giovedì sera a Pescara –





- Pubblicità -

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dal servizio informativo della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com