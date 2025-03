CONVOCAZIONI: ARENA IN NAZIONALE U17 QUIETI IN RLPU17

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Chiamata da parte del Tecnico Federale Massimiliano Favo per il biancazzurro Antonio Arena, in occasione del Raduno e Fase Qualificazioni Uefa Under 17, in programma rispettivamente a Novarello Villaggio Azzurro dall 11 al 16 Marzo e a Zagabria dal 16 al 26 Marzo – recita il testo pubblicato online. 15 Marzo Amichevole Italia vs Milan alle ore 12 presso centro sportivo Novarello Villaggio Azzurro con ingresso libero – riporta testualmente l’articolo online. Il 15 Marzo verrà pubblicata la lista dei giocatori finali (20 giocatori) per la competizione UEFA Gruppo 1 :ITALIA CROAZIA SLOVACCHIA UCRAINA 19 Marzo ore 15:30 Italia – Slovacchia Sv. Josip RadnikSesvete 22 Marzo ore 12:00 Italia – Ucraina Stadion NK LučkoLučko 25 marzo ore 15:30 Croazia – Italia Stadion NK LučkoLučko La Delfino Pescara 1936 comunica inoltre la convocazione del giovane biancazzurro Quieti Riccardo Luigi in vista dell’amichevole Internazionale Milano Under17 – RLPU17 del 19 Marzo presso lo Sporting Club di Pero (MI).

