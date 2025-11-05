Convocazioni nelle Rappresentative Lega Pro: nove giovani del Pineto agli stage di Modugno

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Convocazioni nelle Rappresentative Lega Pro: nove giovani del Pineto agli stage di Modugno5 Novembre, 2025Prosegue il percorso di crescita e valorizzazione del settore giovanile biancazzurro: ben nove giovani calciatori del Pineto Calcio sono stati convocati per gli stage di selezione delle Rappresentative Lega Pro che si terranno nei prossimi giorni presso il Campo Sportivo Comunale “Sigismondo Palmiotta” di Modugno (BA). Un riconoscimento importante per i ragazzi e per tutto il vivaio pinetese, che continua a distinguersi per qualità tecnica, impegno e progettualità. Per la Rappresentativa Under 17 (classe 2009), la convocazione è arrivata per Daniele Pace, Stefano Iacobucci, Giuseppe Cannarozzi e Luca Giovanni Scorrano, che prenderanno parte allo stage di martedì 11 novembre, culminante in una gara amichevole a ranghi contrapposti – precisa la nota online. Saranno invece impegnati mercoledì 12 novembre i classe 2010 Diego Stortini, Valerio Di Toro e Ivan Sagnelli, chiamati nella Rappresentativa Under 16 per la medesima sessione di selezione – si apprende dalla nota stampa. Chiuderanno il programma giovedì 13 novembre i classe 2011 Alessandro Martino e Alessandro Assogna, convocati per la Rappresentativa Under 15. Le convocazioni rappresentano un segnale tangibile del buon lavoro svolto dal settore giovanile del Pineto Calcio per la crescita e la formazione dei ragazzi del territorio –

