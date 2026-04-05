Coppa italia: il Potenza Calcio trionfa in serie C

In queste ultime ore, la notizia del trionfo del Potenza Calcio nella Coppa Italia di serie C è al centro dell’attenzione online, posizionandosi in cima ai top trend sui motori di ricerca. Il 7 aprile il Potenza Calcio festeggerà in via Pretoria, mentre il 16 ci sarà una grande festa per celebrare la vittoria. Nonostante la sconfitta a Latina, il Potenza ha conquistato la Coppa Italia di serie C, guadagnando un posto ai playoff. Un successo che ha fatto parlare di sé e che verrà discusso a Buongiorno Regione, dove verrà analizzata la vittoria storica della squadra. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online alla ricerca delle ultime notizie riguardanti il trionfo del Potenza Calcio.