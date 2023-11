Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Coppa Italia: Pescara – Pineto settore ospiti

8 Novembre, 2023

Il Pescara calcio comunica che i biglietti per il settore ospiti in vendita: CAPIENZA SETTORE OSPITI: 741; COSTO: € 10,00= oltre diritti prevendita – CIRCUITO DI VENDITA: VIVATICKET.COM e punti vendita tutta Italia Vivaticket – https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv CHIUSURA VENDITE: MERCOLEDI’, 8 novembre 2023 h 19,00. Informazioni utili per i nostri tifosi: COME RAGGIUNGERE LO STADIO E IL SETTORE OSPITI – https://www.pescaracalcio – riporta testualmente l’articolo online. com/stadio-adriatico-dati-tecnici/; INTRODUZIONE STRISCIONI – https://www.pescaracalcio – com/disposizioni-per-laccesso-di-striscioni-ed-altro-allinterno-dello-stadio/; REGOLAMENTO D’USO STADIO ADRIATICO-CORNACCHIA: https://www.pescaracalcio – com/stadio-adriatico-regolamento-duso/; CODICE DI CONDOTTA DELFINO PESCARA 1936 SPA: https://www.pescaracalcio – recita il testo pubblicato online. com/codice-di-condotta-dei-sostenitori-della-delfino-pescara-1936-s-p-a/.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it