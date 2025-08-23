Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Coppa Italia, Pineto – Ascoli 2-2 (4-5 d.c.r.)17 Agosto, 2025COPPA ITALIA SERIE C 2025/2026 PRIMO TURNO ELIMINATORIO PINETO – ASCOLI 2-2 (4-5 d.c.r.) PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi (29’ st Gagliardi), Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Schirone (43’ st Nebuloso), Germinario (29’ st Amadio), Lombardi; Marrancone (18’ st Iaccarino), Chakir (44’ st Vigliotti), Bruzzaniti – aggiunge la nota pubblicata. A disp.: Marone, Verna, Ienco, Viero, Serbouti, Menna – si legge sul sito web ufficiale. Allenatore: Ivan Tisci – ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Bando (22’ st Damiani), Milanese (34′ st Carpani) ; Silipo (34’ st Odjer), Gagliardi (23’ st Del Sole), D’Uffizi; Corazza ( 24’ st Lo Scalzo). A disp. Barosi, Oviszach, Gorica, Cosimi, Menna, Caucci, Cozzoli, Palazzino, Rizzo, De Witt. All. Tomei – precisa la nota online. Allenatore: Francesco Tomei – aggiunge la nota pubblicata. ARBITRO: Bruno Spina della sez. di Barletta – si apprende dal portale web ufficiale. ASSISTENTI: Pio Carlo Cataneo della sezione di Foggia e Davide Fabrizi della sezione di Frosinone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. QUARTO UFFICIALE: Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1. RETl: 6’ pt D’Uffizi, 18’ pt Schirone, 15’ st Corazza (rig), 35’ st Chakir. SEQUENZA RIGORI: Lombardi (parato), Nicoletti (traversa),Vigliotti (gol), Del Sole (gol), Bruzzaniti (palo), Curado (gol), Amadio (gol), Damiani (gol), Nebuloso (fuori). NOTE: spettatori 1158 di cui 500 ospiti; corner 4-4; espulso dalla panchina al 7’ st Mister Tomei per proteste; ammoniti Germinario, D’Uffizi, e Iaccarino; recupero 6’ pt, 5’ st.
