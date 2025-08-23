- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Agosto 23, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCoppa Italia, Pineto – Ascoli 2-2 (4-5 d.c.r.)
Sport

Coppa Italia, Pineto – Ascoli 2-2 (4-5 d.c.r.)

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Coppa Italia, Pineto – Ascoli 2-2 (4-5 d.c.r.)17 Agosto, 2025COPPA ITALIA SERIE C 2025/2026 PRIMO TURNO ELIMINATORIO PINETO – ASCOLI 2-2 (4-5 d.c.r.) PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi (29’ st Gagliardi), Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Schirone (43’ st Nebuloso), Germinario (29’ st Amadio), Lombardi; Marrancone (18’ st Iaccarino), Chakir (44’ st Vigliotti), Bruzzaniti – aggiunge la nota pubblicata. A disp.: Marone, Verna, Ienco, Viero, Serbouti, Menna – si legge sul sito web ufficiale. Allenatore: Ivan Tisci – ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Bando (22’ st Damiani), Milanese (34′ st Carpani) ; Silipo (34’ st Odjer), Gagliardi (23’ st Del Sole), D’Uffizi; Corazza ( 24’ st Lo Scalzo). A disp. Barosi, Oviszach, Gorica, Cosimi, Menna, Caucci, Cozzoli, Palazzino, Rizzo, De Witt. All. Tomei – precisa la nota online. Allenatore: Francesco Tomei – aggiunge la nota pubblicata. ARBITRO: Bruno Spina della sez. di Barletta – si apprende dal portale web ufficiale. ASSISTENTI: Pio Carlo Cataneo della sezione di Foggia e Davide Fabrizi della sezione di Frosinone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. QUARTO UFFICIALE: Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1. RETl: 6’ pt D’Uffizi, 18’ pt Schirone, 15’ st Corazza (rig), 35’ st Chakir. SEQUENZA RIGORI: Lombardi (parato), Nicoletti (traversa),Vigliotti (gol), Del Sole (gol), Bruzzaniti (palo), Curado (gol), Amadio (gol), Damiani (gol), Nebuloso (fuori). NOTE: spettatori 1158 di cui 500 ospiti; corner 4-4; espulso dalla panchina al 7’ st Mister Tomei per proteste; ammoniti Germinario, D’Uffizi, e Iaccarino; recupero 6’ pt, 5’ st.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Pineto Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 02, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it