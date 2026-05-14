Coppa Nazionale di Judo CSEN 2026 a Pescara: oltre 1.100 iscritti si sfidano al Palazzetto Giovanni Paolo II

Nel fine settimana a Pescara si svolgerà la Coppa Nazionale di Judo CSEN 2026 presso il palazzetto dello sport “Giovanni Paolo II”, organizzata dal Settore Nazionale Judo CSEN in collaborazione con il Comitato Abruzzo e il Comitato Provinciale di Roma. Con oltre 1.100 atleti iscritti provenienti da 150 società di tutta Italia, l’evento promette di essere un momento di grande rilievo sportivo.

Durante la conferenza stampa tenutasi oggi, il sindaco Carlo Masci, l’assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli, Ugo Salines, vicepresidente nazionale CSEN e presidente regionale CSEN Abruzzo, insieme al maestro Giovanni Innamorati e al maestro Agostino Toppi, hanno presentato i dettagli dell’evento. Oltre alla competizione classica, la Coppa includerà il Grand Prix FISPIC, dedicato agli atleti tesserati alla Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, con la partecipazione di circa 40 atleti.

L’evento prevede la partecipazione di atleti di diverse fasce d’età e categorie, con incontri organizzati per classi, cinture e categorie di peso al fine di garantire competizioni equilibrate. L’elemento più significativo di questa edizione è la presenza del Grand Prix FISPIC, che sottolinea l’importanza dell’inclusione e della promozione del rispetto reciproco attraverso lo sport.

La manifestazione si svolgerà su due giornate di gara, coinvolgendo atleti di tutte le età e includendo anche atleti con disabilità visiva. Gli arbitri CSEN e FIJLKAM garantiranno il regolare svolgimento degli incontri, mentre l’organizzazione si occuperà di gestire l’afflusso di atleti, tecnici e famiglie.

L’evento si inserisce in un percorso di sensibilizzazione più ampio, con un focus sulla sostenibilità e sull’uso responsabile delle risorse idriche. Il direttore gara più giovane d’Europa, Rolando Innamorati, sarà presente all’evento, che rappresenta un’importante occasione per la città di Pescara di accogliere persone da tutta Italia e di promuovere l’inclusione attraverso lo sport.