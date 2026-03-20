“Corde, Fiati e Tammorre”: appuntamento musicale sabato 21 marzo al Castello Orsini-Colonna

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Appuntamento musicale in programma sabato 21 marzo alle ore 21.00 presso il Castello Orsini-Colonna – si legge sul sito web ufficiale. Sul palco, “La Eco Accademia Vocale” diretta da M. Antonella Nenni presenterà lo spettacolo “Corde, fiati e tammorre – dalla Serenata alla Tammurriata”, un viaggio tra canzoni classiche e popolari in vernacolo partenopeo – recita il testo pubblicato online. Ad esibirsi saranno i maestri Monica Tortora (pianoforte), Giovanni Simone (chitarra acustica e flauto), Davide Peluso (contrabbasso e basso acustico), Giuseppe Fantozzi (percussioni e fagotto) e la stessa Antonella Nenni (voce). La serata sarà presentata da Luca Di Nicola – si apprende dal portale web ufficiale. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, accompagnerà il pubblico in una serata dedicata alla tradizione musicale italiana, tra sonorità acustiche e suggestioni della cultura napoletana – si apprende dal portale web ufficiale. L’ingresso è libero

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/