Cordoglio della Lega Abruzzo per la scomparsa di Umberto Bossi

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:20 marzo 2026 – 17:02- “I dirigenti, gli amministratori e i militanti della Lega Abruzzo esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi, fondatore del partito – aggiunge testualmente l’articolo online. “Umberto Bossi ha dato vita a un movimento politico, costruendo una comunità fondata su sacrificio, militanza e idee – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ha lasciato al Paese una classe dirigente di spessore, che ha saputo rinnovare e attualizzare il suo progetto politico – aggiunge testualmente l’articolo online. È stato un grande leader che ha segnato in modo indelebile la storia della nostra Nazione – Spetta a noi il compito di proseguire nel solco della sua passione e del suo impegno – riporta testualmente l’articolo online. Ai familiari rivolgiamo un abbraccio sincero e la nostra più sentita vicinanza in questo momento di dolore, estendendo il pensiero a tutti i militanti e a quanti gli hanno voluto bene”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it