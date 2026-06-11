Cordoglio di Verrecchia per la scomparsa del professor Irti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 giugno 2026 – 13:55- “Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del professor Natalino Irti, giurista tra i più autorevoli e illustri del nostro Paese, nonché prestigioso concittadino di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Ho avuto il piacere e l’onore di conoscerlo durante i miei anni di studio all’Università La Sapienza di Roma, apprezzandone non solo l’altissimo spessore accademico e professionale, ma anche le straordinarie qualità umane che lo hanno reso un punto di riferimento per generazioni di studenti e studiosi – La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per il mondo della cultura, del diritto e delle istituzioni italiane – si apprende dalla nota stampa. Il professor Irti ha saputo lasciare un segno indelebile attraverso il suo insegnamento, il suo pensiero e il suo instancabile contributo al dibattito giuridico nazionale – Alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui, rivolgo le più sincere condoglianze personali e quelle del gruppo di Fratelli d’Italia”. Cosi, Massimo Verrecchia, vapogruppo Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it