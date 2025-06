Cordoglio per il brigadiere Legrottaglie. Prospero: Il vostro dolore è anche il nostro

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Con rispetto, silenzio e profonda commozione, il consigliere regionale Francesco Prospero, presidente dell’Osservatorio Regionale della Legalità della Regione Abruzzo, ha preso parte questa mattina alla camera ardente del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, allestita presso la Chiesa dei Cappuccini di Ostuni – aggiunge la nota pubblicata. A nome dell’Abruzzo e dell’istituzione che rappresenta, Prospero ha voluto rendere omaggio alla memoria di un uomo dello Stato, deposto un mazzo di fiori con un messaggio semplice ma profondo: “Il vostro dolore è anche il nostro – riporta testualmente l’articolo online. L’Abruzzo si stringe all’Arma dei Carabinieri e alla famiglia con gratitudine e rispetto – riporta testualmente l’articolo online. La mia presenza oggi non è stata solo un dovere istituzionale – ha dichiarato Prospero – ma un gesto sentito, doveroso, per dire grazie a un uomo che ha servito lo Stato con fedeltà e coraggio fino all’ultimo giorno della sua vita – si legge sul sito web ufficiale. Il brigadiere Legrottaglie è caduto a pochi giorni dalla pensione, nel silenzio che accompagna le storie di tanti servitori della legalità, che ogni giorno operano con disciplina, umiltà e senso del dovere”. La visita del presidente dell’Osservatorio ha rappresentato la vicinanza dell’intera comunità abruzzese a chi ha perso non solo un collega, ma un punto di riferimento – aggiunge testualmente l’articolo online. In questi momenti, il lutto di una famiglia e di un corpo militare diventa il lutto di un Paese intero – “Davanti a tragedie come questa – ha aggiunto Prospero – non possiamo restare indifferenti – precisa la nota online. È nostro compito, come cittadini e come rappresentanti delle istituzioni, non solo onorare il sacrificio di uomini come Carlo, ma impegnarci ogni giorno affinché i valori che incarnano – legalità, giustizia, spirito di servizio – restino vivi nella coscienza collettiva”. La Regione Abruzzo, attraverso l’Osservatorio della Legalità, rinnova il suo impegno a supportare le forze dell’ordine, difendendo chi ogni giorno difende noi – precisa il comunicato. Il ricordo del brigadiere Legrottaglie continuerà ad essere, per tutti, un monito e un esempio – recita il testo pubblicato online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it