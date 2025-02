CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI GABRIELE DE BARI

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:La Delfino Pescara 1936 e il presidente Daniele Sebastiani esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa del giornalista Gabriele De Bari – Giornalista professionista di rilievo nel panorama abruzzese e nazionale, ha sempre mostrato grande interesse per i colori biancazzurri con passione e professionalità. Ricorderemo per sempre il suo spirito guerriero e la sua dedizione per il lavoro del giornalismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla famiglia e alla categoria giungano le nostre sentite condoglianze – si apprende dalla nota stampa.

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com