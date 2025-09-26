Cordoglio presidente Sospiri per scomparsa Franco Cicerone. Fu consigliere per tre legislature

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – “A nome dell’Assemblea legislativa abruzzese esprimo profondo cordoglio per la scomparsa dell’on. Franco Cicerone, già consigliere regionale – si apprende dalla nota stampa. Nel corso del suo mandato, che ha attraversato tre legislature, dalla seconda alla quarta (anni ’70-’80), ha saputo interpretare con competenza e dedizione il ruolo istituzionale affidatogli, offrendo un contributo significativo alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza sincera delle istituzioni regionali”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri –

