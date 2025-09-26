- Spazio Pubblicitario 01 -
Politica

Cordoglio presidente Sospiri per scomparsa Franco Cicerone. Fu consigliere per tre legislature

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – “A nome dell’Assemblea legislativa abruzzese esprimo profondo cordoglio per la scomparsa dell’on. Franco Cicerone, già consigliere regionale – si apprende dalla nota stampa. Nel corso del suo mandato, che ha attraversato tre legislature, dalla seconda alla quarta (anni ’70-’80), ha saputo interpretare con competenza e dedizione il ruolo istituzionale affidatogli, offrendo un contributo significativo alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza sincera delle istituzioni regionali”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

