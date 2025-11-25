- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 25, 2025
Politica

Cordoglio presidente Sospiri su scomparsa dell’ex assessore Mario Mazzocca

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 novembre 2025 – 11:43- Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex assessore e sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Mario Mazzocca – viene evidenziato sul sito web. “Con lui ho condiviso anni di impegno politico al servizio dell’Abruzzo – Seppur in schieramenti opposti, ne ho sempre apprezzato il rispetto istituzionale e la passione civile – Il mio pensiero va ai famigliari e alla comunità di Caramanico, città di cui è stato sindaco per diversi anni”. Mazzocca era stato eletto consigliere regionale nel 2014, ad inizio della X legislatura – si apprende dal portale web ufficiale. Nominato assessore regionale nel giugno dello stesso anno, sotto il governo D’Alfonso, con delega agli enti locali, all’ambiente e alla protezione civile – si apprende dalla nota stampa. Nel settembre 2015 divenne Sottosegretario alla Presidenza della Giunta con le medesime funzioni –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

