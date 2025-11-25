Cordoglio presidente Sospiri su scomparsa dell’ex assessore Mario Mazzocca

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 novembre 2025 – 11:43- Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex assessore e sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Mario Mazzocca – viene evidenziato sul sito web. “Con lui ho condiviso anni di impegno politico al servizio dell’Abruzzo – Seppur in schieramenti opposti, ne ho sempre apprezzato il rispetto istituzionale e la passione civile – Il mio pensiero va ai famigliari e alla comunità di Caramanico, città di cui è stato sindaco per diversi anni”. Mazzocca era stato eletto consigliere regionale nel 2014, ad inizio della X legislatura – si apprende dal portale web ufficiale. Nominato assessore regionale nel giugno dello stesso anno, sotto il governo D’Alfonso, con delega agli enti locali, all’ambiente e alla protezione civile – si apprende dalla nota stampa. Nel settembre 2015 divenne Sottosegretario alla Presidenza della Giunta con le medesime funzioni –

