Corea sud Repubblica Ceca: sorprese Mondiali 2026

La Corea del Sud ha compiuto un vero e proprio ribaltone contro la Repubblica Ceca ai mondiali di calcio del 2026. Tutto nella ripresa: Krejci illude la squadra ceca, ma poi la Sud Corea ha saputo reagire e ribaltare il risultato in soli 13 minuti, portando a casa una vittoria importante con il punteggio di 2-1.

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Il calcio, come sempre, riesce a regalare emozioni forti e imprevedibili, dimostrando quanto lo sport sia capace di unire persone di diverse nazionalità e culture dietro un unico obiettivo: la passione per il gioco e la competizione.

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