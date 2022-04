Corecom, riunione con le testate on-line marsicane

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Si è svolta ieri pomeriggio ad Avezzano una riunione operativa tra gli editori delle testate on line marsicane e la componente del Co – aggiunge testualmente l’articolo online. re – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Com Abruzzo, con delega all’informazione on-line, Roberta Galeotti – precisa il comunicato. L’iniziativa fa seguito ad un precedente incontro in cui il presidente del Co – aggiunge testualmente l’articolo online. re – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. com Giuseppe La Rana ha deciso di raccogliere l’invito e le istanze degli editori Marsicani, i quali anche in questa occasione hanno ribadito la necessità di una legge regionale dell’editoria che conferisca pari dignità al giornalismo on line – si apprende dalla nota stampa. I rappresentanti presenti hanno chiesto al Corecom di stimolare la governance regionale affinché prenda maggiore coscienza delle esigenze dell’editoria abruzzese e provveda – allineandosi anche a quanto già fatto in altre regioni italiane – a colmare un vuoto normativo – aggiunge testualmente l’articolo online. Testate on line e Co – recita il testo pubblicato online. re – Com si sono dati appuntamento nel capoluogo abruzzese in cui, auspica Roberta Galeotti, si potrà ampliare la platea provinciale degli editori raggiungendo una presenza ancora più consistente – Nelle prossime settimane proseguiranno le interlocuzioni con i rappresentanti dell’editoria delle altre province abruzzesi”. E’ quanto si legge in una nota del Co – re – recita la nota online sul portale web ufficiale. com Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

