In queste ore, Corrado Augias è al centro dell’attenzione online, con un approfondimento speciale sugli 80 anni della Repubblica. Si parla di conquiste, di memoria, di un passato che continua a plasmare il presente. Le parole di personaggi come Ferdinandi e Manilardi evidenziano l’importanza di non dimenticare il cammino fatto fino a oggi. La Torre di Babele anticipa una serata ricca di spunti e riflessioni sulla nostra storia collettiva. Augias, con la sua consueta maestria narrativa, ci guida in un viaggio affascinante attraverso le vicende che hanno segnato il nostro Paese. Un’occasione per riflettere, per imparare, per celebrare insieme i valori che hanno dato forma alla Repubblica Italiana. Per approfondimenti, vi invitiamo a cercare online, dove il tema è in cima ai top trend sui motori di ricerca.