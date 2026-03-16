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Politica

Corropoli, convegno di Fratelli d’Italia sul referendum sulla giustizia con il Vicepresidente della Camera Fabio Rampelli

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Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Teramo organizza un convegno a Corropoli in vista del referendum sulla giustizia programmato per il 22 e 23 marzo. L’appuntamento è per martedì 17 marzo alle ore 17:30 presso la Sala ex cinema in Via San Giuseppe.

Durante l’incontro, aperto alla cittadinanza, verranno illustrate e discusse le ragioni del “Sì” al referendum. Ospite d’onore della serata sarà il Vicepresidente della Camera dei Deputati, On. Fabio Rampelli, che porterà il suo contributo al dibattito insieme ad altri autorevoli rappresentanti delle istituzioni.

Al convegno parteciperanno anche il Senatore Etel Sigismondi, il Senatore Guido Liris, il Deputato Guerino Testa, l’Assessore della Regione Abruzzo Umberto D’Annuntiis, il Consigliere regionale Paolo Gatti, la Consigliera regionale Marilena Rossi.

Il Vice coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Luca Frangioni modererà l’incontro che mira a informare e coinvolgere i cittadini su un passaggio democratico importante come quello del referendum sulla giustizia.

L’invito è rivolto alla cittadinanza, agli amministratori locali e agli organi di informazione affinché partecipino a questo momento di confronto pubblico. Teramo, 16 marzo 2026 Coordinamento provinciale Fratelli d’Italia Provincia di Teramo.

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