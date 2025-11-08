“Corsa delle Professioni” domani ad Avezzano organizzata dalla Asd Runners: ecco tutte le indicazioni e le prescrizioni per la circolazione e la viabilità

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:L’Amministrazione comunale di Avezzano, in occasione della competizione podistica denominata “Corsa delle Professioni”, in programma domani, 9 novembre 2025, dalle ore 9,30, organizzata dalla Asd Runners Avezzano, al fine di garantire la sicurezza per gli atleti partecipanti alla gara e al contempo la circolazione cittadina durante lo svolgimento della manifestazione, ha stabilito l’adozione delle prescrizioni alla circolazione urbana che si riportano di seguito – Domenica 9 novembre 2025, dalle ore 7,00 fino alle ore 14,00, saranno in vigore le sottoindicate prescrizioni con esclusione dei veicoli degli organizzatori durante tutte le fasi dell’evento: Istituzione del divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, e del divieto di transito su via Corradini, tratto compreso tra l’incrocio con via Garibaldi e quello con via Pagani;via Pagani, tratto compreso tra l’incrocio con via Corradini e quello con via Valerii; Istituzione del divieto di transito, limitatamente al passaggio degli atleti, su: via Corradini, tratto compreso tra l’incrocio con via Aquila e quello con via Garibaldi;via Pagani, tratto compreso tra l’incrocio con via Valerii e quello con via Cassinelli;via Don Minzoni;via Mario Celio;via Delle Olimpiadi, tratto compreso tra l’incrocio con via M. Celio e quello con via Degli Eroi;via Puglie, tratto compreso tra l’incrocio con via Degli Eroi e quello con via Camathias;via Camathias, tratto compreso tra l’incrocio con via Puglie e quello con via E. Ponchielli;via E. Ponchielli, tratto compreso tra l’incrocio con via Puglie e quello con via I. Silone;via I. Silone, tratto compreso tra l’incrocio con via Ponchielli e quello con via S. J. Escrivà;via S. J. Escrivà;Parcheggio Stadio dei Pini, con esclusione dei veicoli degli organizzatori;via Maestri del Lavoro, tratto compreso tra l’incrocio con via S. J. Escrivà e quello con via E. De Nicola;via E. De Nicola;via Delle Vittime Civili di Guerra;via Massa D’Albe, tratto compreso tra l’incrocio con via E. De Nicola e quello con via C. A. Dalla Chiesa;via Carlo Alberto Dalla Chiesa;via Aldo Moro;via Bruno Buozzi;via Aquila fino all’incrocio con via Corradini – Sul tracciato, ovviamente, saranno posizionati sbarramenti nonché la segnaletica necessaria pe regolare la circolazione e indicare gli eventuali percorsi alternativi – aggiunge la nota pubblicata. In allegato l’Ordinanza in originale

