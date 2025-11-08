- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Novembre 8, 2025
Attualità

“Corsa delle Professioni” domani ad Avezzano organizzata dalla Asd Runners: ecco tutte le indicazioni e le prescrizioni per la circolazione e la viabilità

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:L’Amministrazione comunale di Avezzano, in occasione della competizione podistica denominata “Corsa delle Professioni”, in programma domani, 9 novembre 2025, dalle ore 9,30, organizzata dalla Asd Runners Avezzano, al fine di garantire la sicurezza per gli atleti partecipanti alla gara e al contempo la circolazione cittadina durante lo svolgimento della manifestazione, ha stabilito l’adozione delle prescrizioni alla circolazione urbana che si riportano di seguito – Domenica 9 novembre 2025, dalle ore 7,00 fino alle ore 14,00, saranno in vigore le sottoindicate prescrizioni con esclusione dei veicoli degli organizzatori durante tutte le fasi dell’evento: Istituzione del divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, e del divieto di transito su via Corradini, tratto compreso tra l’incrocio con via Garibaldi e quello con via Pagani;via Pagani, tratto compreso tra l’incrocio con via Corradini e quello con via Valerii; Istituzione del divieto di transito, limitatamente al passaggio degli atleti, su: via Corradini, tratto compreso tra l’incrocio con via Aquila e quello con via Garibaldi;via Pagani, tratto compreso tra l’incrocio con via Valerii e quello con via Cassinelli;via Don Minzoni;via Mario Celio;via Delle Olimpiadi, tratto compreso tra l’incrocio con via M. Celio e quello con via Degli Eroi;via Puglie, tratto compreso tra l’incrocio con via Degli Eroi e quello con via Camathias;via Camathias, tratto compreso tra l’incrocio con via Puglie e quello con via E. Ponchielli;via E. Ponchielli, tratto compreso tra l’incrocio con via Puglie e quello con via I. Silone;via I. Silone, tratto compreso tra l’incrocio con via Ponchielli e quello con via S. J. Escrivà;via S. J. Escrivà;Parcheggio Stadio dei Pini, con esclusione dei veicoli degli organizzatori;via Maestri del Lavoro, tratto compreso tra l’incrocio con via S. J. Escrivà e quello con via E. De Nicola;via E. De Nicola;via Delle Vittime Civili di Guerra;via Massa D’Albe, tratto compreso tra l’incrocio con via E. De Nicola e quello con via C. A. Dalla Chiesa;via Carlo Alberto Dalla Chiesa;via Aldo Moro;via Bruno Buozzi;via Aquila fino all’incrocio con via Corradini – Sul tracciato, ovviamente, saranno posizionati sbarramenti nonché la segnaletica necessaria pe regolare la circolazione e indicare gli eventuali percorsi alternativi – aggiunge la nota pubblicata. In allegato l’Ordinanza in originale

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/

 

