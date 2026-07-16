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Politica

Corte Conti parifica Rendiconto 2025. Sospiri: “Riconosciuto un miglioramento generale”

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:16 luglio 2026 – 13:48- La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Abruzzo ha celebrato il giudizio di parificazione al Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2025. L’esito è stato annunciato dal presidente della Sezione, Ugo Montella, durante l’udienza di questa mattina all’Aquila – Presenti i vertici dell’amministrazione regionale e i Direttori di Giunta e Consiglio – riporta testualmente l’articolo online. “La magistratura contabile ha riconosciuto un miglioramento generalizzato delle finanze di Regione Abruzzo”, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, a margine dell’udienza – si apprende dal portale web ufficiale. “La relazione della Corte dei Conti certifica un risultato di amministrazione in crescita  rispetto alle gestioni precedenti – precisa la nota online. Sul sistema sanità, in particolare, che occupa la gran parte della spesa del bilancio regionale, ci è stato riconosciuto, cito testualmente, di aver ‘intrapreso un percorso di progressivo rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale’. Sono particolarmente orgoglioso del lavoro svolto dall’Assemblea Legislativa che, in questi anni, ha contribuito a rafforzare i processi di gestione economica dell’Ente, fornendo supporto tecnico e buone intuizioni politiche”, sottolinea Sospiri.Toccherà al Consiglio regionale, nelle prossime sedute, approvare il documento di Rendiconto 2025 che darà il via libera all’esame del piano di assestamento utile ad aggiornare il Bilancio di previsione 2026. 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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