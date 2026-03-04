Cortona: il ritorno di Chianina & Syrah

In queste ore, la notizia di Cortona è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Un ritorno molto atteso è quello di Chianina & Syrah, con protagonista il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp. L’evento ha visto la consegna del Premio Buon vivere Città di Cortona a Jarno Trulli, confermando il legame speciale tra il territorio e il celebre pilota. Questi momenti sono un’occasione per valorizzare le eccellenze locali e promuovere lo stile di vita all’insegna del benessere e della tradizione.

