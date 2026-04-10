Cortona: lavori alla Fortezza di Girifalco in corso

In queste ore il tema di Cortona è molto ricercato online e si trova al top dei trend sui motori di ricerca. Si segnala che sono iniziati i lavori alla copertura e alle facciate della Fortezza di Girifalco, un importante sito storico della zona. L’intervento, mirato a preservare e valorizzare il patrimonio culturale della città, rappresenta un passo significativo per la conservazione di un luogo di grande interesse artistico e architettonico.

La Fortezza di Girifalco è da sempre uno dei simboli di Cortona, attirando turisti da tutto il mondo per la sua storia e la sua suggestiva posizione panoramica. I lavori in corso testimoniano l’impegno delle autorità locali nel mantenere viva l’eredità culturale del territorio, garantendo la fruizione di questo prezioso monumento anche per le generazioni future.

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